Por iG

Publicado 12/05/2021 15:03 | Atualizado 12/05/2021 15:06

Em São Paulo, enquanto filmava na Avenida Paulista, o jornalista sueco Henrik Brandão, sofreu uma tentativa de assalto. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.



Conforme o vídeo divulgado pelo jornalista, é possível observar o exato momento em que uma pessoa se aproxima de bicicleta e ao passar pelo lado dele, tenta arrancar o celular de sua mão.

O sueco estava posicionado em um local da avenida, onde existem faixas de ciclovias nos dois lados da rua. Após o assaltante puxar seu celular, o jornalista corre atrás gritando em português: “Desgraçado, ei, polícia, pega esse cara”, disse o jornalista no vídeo.

Através de uma nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) declarou que “a Polícia Civil não localizou boletim de ocorrência” no nome do jornalista. Em suas redes sociais, Henrik aproveitou para se desculpar pelo palavreado reproduzido no vídeo compartilhado enquanto corria atrás do assaltante.

“Aqui está o clipe quando um corredor de bicicleta tenta roubar meu celular enquanto eu estou fazendo stand up na Avenida Paulista. Desculpa por todos os palavrões”.