Brazilian President Jair Bolsonaro attends the launching event of the Week of Communication at the Planalto Palace in Brasilia, on May 5, 2021. - Bolsonaro called those who are against early treatment with Chloroquine against COVID-19 a 'scoundrel'. (Photo by EVARISTO SA / AFP) Caption AFP

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 16:51

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lamentou na tarde deste domingo a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), aos 41 anos. O político enfrentava uma luta contra o câncer, que foi descoberto em 2019.

"Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos!", escreveu Bolsonaro.

Publicidade

Mais cedo, o presidente havia respondido com um emoji a uma publicação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, no Twitter, sobre a morte de Covas.

O ministro da Infraestrutura escreveu a seguinte mensagem para lamentar a morte do político. "Lamento a notícia do falecimento do prefeito Bruno Covas. Na única ocasião em que foi preciso trabalharmos juntos, foi de um republicanismo exemplar e buscou resolver o problema antes de definir qual ente seria responsável. Ganhou minha admiração. Meus sentimentos à família".

Publicidade

Na resposta, o presidente publicou apenas com um emoji que simboliza mãos dadas com a palavra "ministro". Até então essa havia sido sua única mensagem pública sobre a morte do prefeito de São Paulo.

Além de Tarcísio, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Tereza Cristina, da Agricultura, Fábio Faria, das Comunicações, Fábio Faria, Milton Ribeiro, da Educação, e Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência da República, publicaram mensagens de pesar pela morte de Covas.

Publicidade

O câncer que surgiu entre o esôfago e o estômago se espalhou por outras partes do corpo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital.