Um homem de 22 anos foi preso depois de matar a mãe com martelo, garfo e faca. A barbárie aconteceu no município de Água Lindas, em Goiás, nesse sábado, dia 15. De acordo com o site Metrópoles, o jovem cometeu o crime após 'a voz do Satanás' ter orientado a matar a mãe.

Segundo o site, o jovem, identificado como Reinan Rodrigues de Souza, confessou o crime após ser surpreendido pela polícia. Para a polícia, ele deu detalhes de como executou a mãe dentro de casa. Reinan afirmou que já havia preparado a cova para enterrar o corpo no quintal.



A mãe Aureni Constância de Souza Rodrigues, 48, foi surpreendida pelo filho depois de ser atingida com golpes de martelo. O jovem a agrediu violentamente com auxílio de uma faca e um garfo, que foram desferidos na região da cabeça.

Com Aureni já no chão, Reinan usou um peso de musculação para esmagar a região torácica da mãe. Segundo o portal de notícias, nesse instante, a irmã do jovem acordou, escutou o barulho e flagrou o crime. A adolescente de 13 anos tentou intervir, mas foi esganada e asfixiada pelo irmão. No entanto, a adolescente conseguiu se desvencilhar e saiu em busca de socorro. Ela pediu ajuda dos vizinhos, que logo chamaram a polícia.

Para a polícia, o jovem afirmou que tinha a intenção de atear fogo no corpo da mãe e depois enterrá-la na cova no quintal. O homem foi autuado em flagrante por homicídio doloso qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado.