Cortejo com corpo de Bruno Covas deixa a prefeitura e segue para ser sepultado em Santos

Velório foi restrito a cerca de 20 pessoas. Do lado de fora, políticos, pessoas com bandeiras do Santos e do Brasil e centenas de populares compareceram para se despedir do prefeito

Publicado 16/05/2021 15:59 | Atualizado há 1 hora