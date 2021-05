Ministro da Saúde Marcelo Queiroga Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 10:30

Rio - Nesta segunda-feira, o ministro da saúde Marcelo Queiroga informou, em sua rede social, que a Fiocruz deve receber novas levas do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para produção de 12 milhões de doses da vacina Astrazeneca. De acordo com o ministro, a previsão é de que o carregamento seja recebido nos dias 22 e 29 de maio e, com isso, as doses do imunizante serão garantidas até meados de junho.

"Notícia importante, a @fiocruz deve receber mais IFAs nos dias 22 e 29 deste mês, o que deve contribuir para a produção de 12 milhões de vacinas Astrazeneca Covid-19", escreveu Queiroga.

"Mais de 18 milhões de doses do imunizante já estão em processo de controle de qualidade para serem entregues ao longo das próximas semanas ao @minsaude. Isso garante as entregas previstas até meados de junho", completou.