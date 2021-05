Durante a conversa, o presidente não utilizou máscara ou manteve qualquer medida de proteção contra a covid-19. Marcos Corrêa/PR

Publicado 17/05/2021 13:06

Nesta segunda-feira (17), durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou ser "imorrível", "imbrochável" e "incomível". As afirmações foram feitas em resposta a apoidores que perguntaram como estava a saúde do chefe do Executivo.

“Fique tranquilo. Já falei que sou imorrível, imbrochável e também sou incomível”, disse Bolsonaro enquanto os apoiadores comemoravam com gritos e aplausos.

Durante a conversa, o presidente não utilizou máscara ou manteve qualquer medida de proteção contra a covid-19.