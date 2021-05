Fugitivo se depara com escada em plena fuga e se arrisca Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 18/05/2021 16:39

Durante uma perseguição policial em Belo Horizonte , um suspeito de 18 anos, que estava com uma moto roubada , se deparou com uma escadaria para pedestres. Sem exitar ele avança pelos degraus e "voa" caindo em uma avenida movimentada da capital mineira. Caso ocorreu na segunda-feira (17). As informaçõs são do portal O Tempo.

De acordo com a polícia, o suspeito e seu comparsa teriam assaltado um carro usando uma arma de fogo. Por causa do sistema de rastreamento do veículo, eles abandonaram o veículo e roubaram duas motocicletas . A polícia conseguiu encontrar os suspeitos e deu início a uma perseguição policial. A dupla se separou.

Publicidade

Um deles seguiu de motocicleta até uma rua sem saída que termina em uma grande escada. Foi aí que o fugitivo resolveu se arriscar e voou até a avenida.

A viatura também chega até a escadaria e tenta descer mas fica emperrada. Os policiais conseguiram prender o suspeito que foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O outro suspeito fugiu e não foi mais encontrado. O carro roubado foi recuperado. Assista ao momento da fuga.