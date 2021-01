O veículo em que a vítima estava ficou parcialmente destruído após ser atingido pelo carro dos criminosos Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 11:51 | Atualizado 30/01/2021 12:10

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi baleado na manhã deste sábado na Linha Amarela sentido Fundão em frente ao Walmart, em Del Castilho, durante fuga de criminosos. De acordo com as primeiras informações, a vítima estava em um carro Corolla preto quando foi atingida na cabeça. Ele foi socorrido por equipes da LAMSA, concessionária que administra a via, e passa bem.

Na ação dos bandidos, o veículo em que o homem estava foi atingido e teve o vidro da lateral do motorista e o retrovisor quebrados. A PM informou ao DIA que equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para ir ao local e chegando lá encontraram o motorista ferido. Os criminosos conseguiram fugir. A ocorrência está em andamento.

Publicidade