Tiroteio ocorreu na localidade conhecida como Bar do Lira, no Complexo do Lins Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 06:53 | Atualizado 18/05/2021 10:31

Rio - Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após confronto com policiais militares, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. A PM diz que não houve operação policial na região e que PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins de Vasconcelos, foram atacados por criminosos armados.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que o tiroteio ocorreu na localidade conhecida como "Bar do Lira".

"Os policiais se abrigaram e foi necessário solicitar reforço. Houve troca de tiros e após cessar os disparos, um suspeito foi encontrado ferido e com ele, os policiais recolheram uma pistola Taurus, um rádio transmissor e material entorpecente".

Ainda segundo a PM, o suspeito morreu no local do confronto. A delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e ira investigar o caso.