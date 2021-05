"Era meu padrão desde 2009 pra dar entrevista internacional, pô...", escreveu Lula Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/05/2021 12:14

Rio - O ex-presidente Lula usou sua rede social para comentar a sessão desta quarta-feira da CPI da Covid, que conta com a oitiva do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Entre as publicações, Lula brincou com a gravata de Pazuello, que é igual a que ele costumava usar. "O que me deixou chateado com essa CPI foi o Pazuello copiando minha gravata. Era meu padrão desde 2009 pra dar entrevista internacional, pô...", escreveu.

O ex-presidente disse, ainda, que a CPI é o momento de "restabelecer a verdade e esclarecer: por que o Brasil teve 439 mil vidas perdidas".

Ainda em sua rede social, Lula aproveitou para deixar sua opinião sobre os últimos acontecimentos da pandemia e responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro pela atual situação do país. Segundo ele, Bolsonaro é o "Rei da Fake News".

"Bolsonaro, que passou a pandemia inteira receitando remédio pra tratar malária, agora tenta colocar a culpa nos governadores, que foram vítimas da incompetência desse desgoverno. A verdade é que temos um presidente que é o Rei da Fake News. Mente todo dia", declarou.

Por fim, o ex-presidente escreveu que "brigar por liberdade é brigar pelo direito de todo mundo ter acesso à vacina".

"É fácil defender liberdade de poder ir em festa, enquanto o trabalhador tem que pegar ônibus lotado todo dia sem estar vacinado e protegido...", completou.