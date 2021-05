Evento acontece na noite desta quarta-feira (26) Divulgação

Rio - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá participar, na próxima quarta-feira (26), de uma edição online para celebrar os 207 anos da cidade de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a prefeitura, o ciclo terá 10 edições e, em cada uma, será debatido um eixo do desenvolvimento estratégico de Maricá, sempre com convidados de expressão nacional.

Lula falará sobre a redução das desigualdades sociais às 18h. A transmissão será feita pelo Youtube e página da prefeitura no Facebook e Instagram. Fabiano Horta, prefeito da cidade, também participará do debate.

Motociata para Bolsonaro

O ato começou por volta das 8h da manhã, com aglomeração de apoiadores que bloquearam duas pistas da Av. Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca. Milhares de apoiadores acompanharam de motocicleta o cortejo, que recebeu apoio, críticas e até um panelaço em alguns trechos percorridos.

Em lives compartilhadas via Youtube por apoiadores, o presidente aparece sem máscara cumprimentando apoiadores e chegou até a posar com um grupo de motociclistas, todos sem a proteção, antes da saída do local.

A motociata começou por volta das 10h, em frente ao Parque Olímpico, com o presidente à frente do comboio. O grupo chegou a fazer duas paradas para fotos, uma próximo a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e outra em São Conrado. Por volta das 11h, o presidente já circulava pela orla da Zona Sul, em direção ao Aterro do Flamengo.

Em boa parte do percurso, enquanto apoiadores aplaudiam e gritavam "mito", também eram ouvidos gritos de "Fora Bolsonaro". Alguns moradores de prédios em Ipanema, Copacabana, Botafogo e Flamengo ensaiaram um panelaço enquanto o presidente passava.