Delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva, ex-superintendente da corporação no Amazonas Reprodução/ TV Globo

Por iG Último Segundo

Publicado 19/05/2021 12:29

Rio - Após serem divulgadas as noticias de que Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, o delegado e ex-superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, utilizou suas redes sociais para celebrar a ação. Confira a publicação:

https://t.co/HMTCs20AbI



Salmo 96:12: “ Regozijem-se os campos e tudo o que neles há! Cantem de alegria todas as árvores da floresta.” — Delegado Saraiva (@DelegadoSaraiva) May 19, 2021

Saraiva publicou um salmo bíblico com a seguinte mensagem: "Regozijem-se os campos e tudo o que neles há! Cantem de alegria todas as árvores da floresta".

Em outra publicação, o delegado compartilhou outra reportagem contra o ministro e comentou: "Tudo pela Amazônia!"

Publicidade

No último mês, Saraiva foi afastado do seu cargo um dia após enviar para o Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra Ricardo Salles e o senador Telmário Mota (Pros-RR).



Na denúncia, Alexandre alerta para um possível conluio entre o poder público e o setor madeireiro "no intento de causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a Administração Pública".