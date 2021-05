Diretor-presidente do Butantan, Dimas Covas Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Publicado 19/05/2021 19:04 | Atualizado 19/05/2021 19:13

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, desmentiu a afirmação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que não houve intervenção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na compra da vacina CoronaVac, produzida pelo instituto em parceria com a chinesa Sinovac. De acordo com Covas, o contrato para compra do imunizante levou mais de seis meses para ser assinado.

"Com a declaração do Pazuello, ele que tem que responder. Nós tivemos dificuldade na assinatura do contrato. Esse contrato foi assinado no dia 7 de janeiro deste ano, sendo que a primeira proposta foi em julho do ano passado. Então, é só fazer as contas e nós temos aí um pouco mais de seis meses, um contrato que não foi assinado, embora tenha sido proposto no meio do ano passado", afirmou ele.

Em seguida, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ressaltou, em tom de ironia, a recomendação de um medicamento para a memória. "Vou indicar ao ex-ministro que tome fosfozol, para melhorar um pouquinho a sua memória. Aparentemente ele está com deficiência de memória", afirmou ele.

A fala de Pazuello foi dada durante seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid para os senadores. "Nunca o presidente da República me mandou desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan, em nenhuma vez. Gostaria de colocar aqui uma coisa aqui diretamente, ou por documento ou por qualquer um", disse ele.

Entretanto, no dia 21 outubro do ano passado, Bolsonaro afirmou que mandou cancelar o documento de intenções de compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, que foi divulgado no dia anterior por Pazuello em uma reunião com governadores.

No dia seguinte, o ex-ministro apareceu ao lado do presidente em um vídeo, divulgado nas redes sociais, dizendo que era "simples assim, um manda e o outro obedece".