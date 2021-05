O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), durante depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Leopoldo Silva/Agência Senado

Por iG

Publicado 20/05/2021 16:20

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse que o primeiro dia de depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello à CPI da Covid no Senado foi "bom, consistente, esclarecedor e tranquilo".



De acordo com o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a oposição tenta explorar "possíveis contradições" nas declarações de Pazuello. "Ficou claro que o general agiu da melhor forma que podia. [...] A falta de oxigênio em Manaus foi falta de planejamento do estado. Quando acionaram o Ministério da Saúde, mesmo não sendo competência deles, foram atendidos".

Até a manhã desta quinta-feira (20), o senador disse que não tinha conversado com Bolsonaro sobre o desempenho do ex-ministro no primeiro dia de depoimento. No entanto, na visão de Flávio, todas as sessões da Comissão foram positivas até agora: "Os depoimentos estão frustrando muito a oposição".