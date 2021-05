Carro invade área de paciente infectados com a Covid em Santa Catarina Rádio Capinzal/Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 21/05/2021 12:46

Rio - Em Santa Catarina, um carro atropelou uma antessala de uma unidade de saúde separada para o atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, no Meio Oeste catarinense. As informações foram apuradas pela NSC Total.

Conforme as imagens das câmeras de segurança de um hospital em Capinzal, é possível observar o momento em que veículo ao dar ré e colide com a estrutura da sala. Segundo as autoridades, o motorista se apresentou horas depois do ocorrido no batalhão.

Caso aconteceu no último domingo (16) e pelas imagens resgatadas pelos policiais, é possível observar que carro estava parado em frente ao Hospital Nossa Senhora das Dores e que no momento em que começa a dar ré, veículo só para após colidir com estrutura que deixa a parte traseira do carro amassada e derruba um pedaço da estrutura da sala no chão.

Mesmo com a demora do condutor do veículo ao se apresentar para as autoridades, um boletim de ocorrência foi aberto para investigar o caso. Não há informações de feridos.