Vânia Bolsonaro está na enfermaria do Hospital São João, no interior de São Paulo Divulgação

Por iG Último Segundo

Publicado 21/05/2021 14:15

Rio - Vânia Rubian Bonturi Bolsonaro, irmã do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), está internada em um hospital na cidade de Registro, no interior de São Paulo, com suspeita de Covid-19. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A filha mais nova de Olinda Bolturi Bolsonaro e uma dos seis irmãos do presidente está em um leito de enfermaria na ala destinada a pacientes com Covid-19 no Hospital São João.

Publicidade

O presidente participa nesta sexta-feira (21) de eventos no estado do Maranhão. Segundo a agenda presidencial, ele não teve contato recente com Vânia.