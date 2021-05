Pazuello chegou ao evento usando máscara de proteção contra a covid-19, mas depois, no meio da multidão, retirou Reprodução

Rio - O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se juntou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em manifestação em defesa do governo no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo , 23. Pazuello chegou ao evento usando máscara de proteção contra a covid-19, mas depois, no meio da multidão, retirou.

O ex-ministro afirmou nesta semana, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que é um defensor do uso da máscara e das regras de proteção contra o novo coronavírus, como o distanciamento social e a higiene constante das mãos.

Neste sábado, o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que Pazuello vai ser convocado mais uma vez a prestar depoimento no Senado. Ele disse que a oitiva do general foi "hilária" e que mentiu por se sentir protegido pelo habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Para Aziz, o ex-ministro se aproveitou da decisão do Supremo para "mentir" sem poder ser preso.