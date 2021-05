Vice-presidente Hamilton Mourão Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

Rio - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta segunda-feira (24), que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello entende que "cometeu um erro" ao participar de ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Pazuello é general da ativa, e o exército proíbe participação de militar em ato político.

Pazuello esteve presente no passeio de motocicleta realizado pelo presidente no último domingo (23), no Rio de Janeiro. Ex-ministro fez breve discurso no evento, não utilizou máscaras, assim como Bolsonaro e outros aliados, o que é proibido no Rio de Janeiro.

"Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro", afirmou Mourão a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto.

Vice-presidente acha possível que Pazuello seja punido dentro do Exército. "É provável que seja [punido]. É uma questão interna do Exército. Ele [Pazuello] também pode pedir transferência para reserva e aí atenuar o problema", disse Mourão.

Ao ser indagado se episódio pode abrir uma brecha para politizar os quartéis, Mourão disse que não. "Acho que o episódio será conduzido à luz do regulamento, isso tem sido muito claro em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa", completou vice-presidente.