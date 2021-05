Vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Edilson Rodrigues/Agência Senad

Por iG Último Segundo

Publicado 24/05/2021 11:20

Rio - Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador e membro da CPI da Covid , declarou que a participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi "o primeiro caso em uma CPI no qual a pessoa se indicia." As informações são da jornalista Camila Mattoso.



"O senhor Eduardo Pazuello se indiciou. O que ele fez hoje é crime contra a saúde, contra regras de conduta do Exército, contra autoridade judicial", argumenta Randolfe.

Ao depor para a CPI na última quarta-feira (19), o ex-ministro argumentou que, quando foi registrado caminhando sem mascara em um shopping na cidade de Manaus, ele, na verdade, se encaminhava a uma loja para comprar o equipamento de proteção individual.



Ao que indica, o ex-ministro da Saúde deve ser reconvocado para um novo depoimento na comissão de inquérito, fato que anima o parlamentar. "Aguardamos o Pazuello ansioso, mais que o vigia pela aurora".

Randolfe também avalia que a manifestação realizada pelo presidente Jair Bolsonaro é um ato de desespero do governo. "Ele está acuado com os notórios acontecimentos e tenta desviar o foco".