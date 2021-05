Festa clandestina flagrada na zona leste da capital Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo

Por iG

Publicado 24/05/2021 15:03

O Comitê de Blitz do Governo de Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo deflagraram na autuação de 18 estabelecimentos entre sábado (22) e a madrugada desta segunda-feira (24) que descumpriam regras referentes aos planos de restrição da Covid-19 na capital paulista.



No domingo (23), agentes interditaram um bingo clandestino no bairro do Itaim Bibi, com cerca de 100 pessoas, que sequer usavam máscaras.

Um dia antes, equipes flagraram 117 pessoas aglomeradas em um bar na Freguesia do Ó, no local, ocorria uma festa clandestina.



Segundo balanço divulgado pela Polícia Militar , a corporação flagrou 996 pontos de aglomeração na cidade. Além disso, atuou na dispersão de 2679 locais. Cinquenta e oito pessoas forma presas nas ações, 45 delas eram procuradas pela justiça.