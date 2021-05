"O embaixador [da China no Brasil] deixou claro que posições que são antagônicas causam inconformismo do lado chinês" declarou Covas. Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por iG

Publicado 27/05/2021 12:47

Ao ser indagado por parte de membros do governo federal sobre consequências de declarações anti-China, Dimas Covas afirmou que a postura dificultou a importação de insumos para fabricação de imunizantes. O presidente do Instituto Butantan fala à CPI da Covid nesta quinta-feira (27).

"Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. Isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram resolvidas em 15 dias, agora demoram mais de um mês. Nós, que estamos na ponta, sentimos isso. Nós sentimos e a Fiocruz também sentiu", diz Covas.



Covas declarou que teve uma reunião com o embaixador da China no Brasil, acompanhados de ministros brasileiros, como o ministro da Sáude, Marcelo Queiroga e chanceler Carlos França. Nesta ocasião, o embaixador teria ressaltado que as falas de autoridades do governo, como Bolsonaro e seus filhos, afetaram a relação e a entrega de insumos.



"O embaixador deixou claro que posições que são antagônicas causam inconformismo do lado chinês" declarou.