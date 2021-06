Ônibus queimado em Manaus - Reprodução/Leandro Guedes/Rede Amazônica

Publicado 07/06/2021 12:43

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), fez um pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, na noite de domingo (6/6), de envio de tropas da Força Nacional de Segurança ao estado.



Após a morte, na madrugada de domingo, do traficante Erick Batista Costa, o Dadinho, Manaus e outras cidades do interior do Amazonas têm sido palco de ataques por suspeitos de integrarem uma organização criminosa no estado.

Ontem a noite formalizei pedido ao Ministério da Justiça para o envio de homens da Força Nacional ao Amazonas. O objetivo é que reforcem o trabalho das forças de segurança do Estado, que atuam no combate aos atos de vandalismo que têm acontecido nas últimas horas. — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) June 7, 2021

Informações do departamento de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSPAM), a ordem de depredação teria partido de dentro de um presídio por membros do mesmo grupo criminoso do traficante. Até o momento, 16 pessoas foram presas e uma criança de 11 anos – apontada como olheiro do crime –, apreendida.



Até o início da noite de ontem, ao menos 21 veículos e quatro agências bancárias foram incendiadas.



Ataques afetam serviços públicos

Após decisão do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), a cidade de Manaus está sem circulação de ônibus. As aulas presenciais na rede estadual e privada de ensino foram suspensas por medidas de segurança estão suspensas e, além disso, a vacinação contra a Covid também foi foi suspensa nesta segunda-feira.

Ao menos 17 veículos, entre ônibus e uma ambulância, foram incendiados na madrugada deste domingo, 6, em Manaus.

Um gabinete de crise foi montado com equipes da Polícia Militar e Polícia Civil, e todos os ônibus do transporte coletivo da cidade foram recolhidos. Até o momento, não há informações sobre feridos e ninguém foi preso devido aos atentados.

"Os ataques foram motivados em função da morte de um traficante. E a inteligência levantou que essa determinação veio de dentro do presídio. Eu quero informar que quem for localizado dando essa ordem, será solicitada a transferência deles para presídio federal", disse o Coronel Louismar Bonates, secretário da SSP.

O secretário também disse que o número de viaturas nas ruas de Manaus foi triplicado neste domingo. De acordo com a SSP, incêndios também foram registrados no interior do Amazonas , nas cidades de Paritins e Careiro Castanho, onde o policiamento também deve ser reforçado.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) disse que repudia os "atos de vandalismo ocorridos nas primeiras horas deste domingo. E que a violência das ações causou pânico nos operadores do serviço, pois há relatos de grupos encapuzados e armados praticando tais atos, sendo que, por isso, toda a frota foi recolhida".