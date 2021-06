Bandidos invadiram loja a cavalo - Reprodução/redes sociais

Bandidos invadiram loja a cavaloReprodução/redes sociais

Por iG Último Segundo

Publicado 07/06/2021 13:02

Uma dupla de homens armados assaltaram uma loja no município de Itaporanga D'Ajuda, em Aracaju, Sergipe, a cavalo no último sábado (5). Vídeos das câmeras de segurança do local mostram os assaltantes chegando montados no animal, segurando armas de grande porte e ameaçando funcionários e clientes.

De acordo com o dono da loja, a dupla conseguiu levar várias malas com mercadorias que incluíam roupas, bonés, relógios, perfumes e mochilas. Devido à quantidade de pertences roubados, eles não conseguiram montar no cavalo na hora da fuga, abandonando o animal e entrando em um táxi que passava pelo local. O taxista foi libertado em uma estrada e os suspeitos fugiram a pé.

Publicidade

Assista:

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na cidade de Estância, mas a investigação será conduzida pela delegacia de Itaporanga D´Ajuda.