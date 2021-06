Presidente Jair Bolsonaro participou de uma "motociata" no Rio no dia 23 de maio - Daniel Castelo Branco

Por iG Último Segundo

Publicado 08/06/2021 08:40

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse a apoiadores que espera a participação de 100 mil motos no passeio que fará no próximo sábado, 12, na cidade de São Paulo. A estimativa foi feita na noite da última segunda-feira, 07, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Durante a conversa, Bolsonaro não usava máscara de proteção contra a covid-19.



O presidente ainda comentou não saber o percurso exato do evento político, que deve ser realizado em moldes semelhantes à "motociata" do Rio de Janeiro, no dia 23 de maio.

Pela manhã, Bolsonaro convidou seus apoiadores a participar do ato. "Vamos estar sábado em São Paulo dar um passeio de moto? Estão marcando, não sou eu que estou organizando não, um percurso de 40 km. Muito pequeno. Tem que sair de São Paulo, ir por Campinas (SP), Jundiaí (SP) e voltar", afirmou.

"Depois que ocorrer o de sábado, a gente marca um outro. Não sei qual vai ser não", disse em resposta a um apoiador que pediu a realização de uma motociata em Chapecó (SC).