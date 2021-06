O ministro da Saúde afirmou que o País vive sob o modelo presidencialista e, portanto, "o presidente é o chefe da nação". - Tony Winston/MS

O ministro da Saúde afirmou que o País vive sob o modelo presidencialista e, portanto, "o presidente é o chefe da nação". Tony Winston/MS

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/06/2021 10:09 | Atualizado 08/06/2021 10:10

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou que tem a confiança do presidente Jair Bolsonaro para a condução do combate à pandemia da covid-19 no Brasil. Adiantando resposta aos questionamentos referentes à falta de autonomia no Ministério da Saúde que devem ser feitos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta terça-feira (8), Queiroga afirmou que o País vive sob o modelo presidencialista e, portanto, "o presidente é o chefe da nação".

"Eu mesmo posso ser demitido pelo presidente a qualquer momento. Essa é a regra do jogo do presidencialismo", declarou o ministro em entrevista à GloboNews. No entanto, Queiroga pontuou que, "se eu sentisse que não tenho condições de fazer o trabalho que me propus ao presidente, eu pediria para sair do Ministério sem nenhum problema".

"Não é competência do ministro da Saúde julgar o presidente, nem de nenhum ministro, tenho que fazer o que tenho que fazer aqui, que é vacinar a população", reforçou Queiroga. Apesar do cargo no governo, Queiroga reforça que é médico, e não político. "O que tenho que fazer é cuidar dos meus pacientes".

Copa América

O ministro voltou a comentar sobre a Copa América no Brasil. A realização do torneio no País tem sido amplamente criticada por membros da CPI, devido ao cenário de recrudescimento da pandemia Queiroga afirmou mais uma vez que a decisão de realizar o evento "não é do ministro da Saúde". "A Copa do Mundo que houve aqui foi o ministro da saúde que decidiu? Não".

Segundo Queiroga, Bolsonaro pediu que o ministério analisasse os protocolos para a realização da Copa. "É um ambiente seguro, é mais seguro do que a gente vive na sociedade porque os jogadores são testados com frequência", declarou. A expectativa do evento, para o ministro, é que seja realizado com "segurança".