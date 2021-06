Noroeste Fluminense: Quinze pacientes aguardam por vagas em UTI Covid-19 - Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:10 | Atualizado 09/06/2021 15:14

Brasília - Dezoito estados estão com mais de 80% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados por pacientes com Covid-19. E em onze estados, os índices estão acima de 90%. De acordo com especialistas, 80% é o limite seguro da taxa de internação. As informações são do Jornal Hoje.

No estado de São Paulo, por exemplo, faz 22 dias que o número de internações só aumentam. Já nessa semana, o estado voltou a bater a marca de mais de 11 mil pacientes em UTIs, o que não era atingida desde 23 de abril.

Por conta do aumento das internações por Covid, o Governo de São Paulo resolveu prorrogar as medidas restritivas para conter o avanço da doença.

A taxa de ocupação de leitos também está alta em outros estados. Em Minas Gerais, ela é de 81%, no Rio de Janeiro, é de 79,9%. Na região Sul, Santa Catarina tem 97% dos leitos ocupados. Já Paraná e Rio Grande do Sul tem 95% e 87,7%, respectivamente.

No Nordeste, todos os estados estão com ocupação acima dos 80%: Pernambuco tem 97%; Sergipe 95,7%, Rio Grande do Norte 94,2%, Alagoas 91%; e Maranhão 90,5%.

Na região Centro Oeste, Mato Grosso do Sul tem 100% dos leitos ocupados, e no fim e semana transferiu pacientes com Covid-19 para Rondônia e São Paulo; Distrito Federal tem 95,9%; e Goiás 90,3%. Já no Norte, a grande preocupação atual é o Tocantins com 95% da taxa de ocupação de leitos.

Apesar da alta nas internações, o número de mortes por Covid-19 tem se mantido estável. Os dados foram retirados das Secretarias Estaduais de Saúde.