O julgamento sobre a suspeição de Moro na Lava Jato é resultado de um recurso movido pela defesa de Lula - Fabrice COFFRINI/AFP

Por iG

Publicado 09/06/2021 15:18

O ex-presidente Lula (PT) fez uma série de declarações nas redes sociais nesta quarta-feira, 9, indicando que será candidato a presidente nas próximas eleições, em 2022. “Vamos fazer uma campanha do jeito que a gente sabe fazer”, declarou.



Nas últimas pesquisas eleitorais, o petista aparece a frente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas intenções de voto. Lula, no entanto, até o momento, não oficializou sua candidatura, que caso ocorra, será a 6.ª vez em que disputara a presidência.

Eu não sou de instigar o ódio. Toda vez que perdi uma eleição nunca contestei o resultado. Vamos fazer uma campanha do jeito que a gente sabe fazer: conversando com o povo e não fazendo o jogo rasteiro dos nosso adversários. Da minha parte será lulinha paz & amor sempre. — Lula (@LulaOficial) June 9, 2021

Em outra postagem, o clã Bolsonaro foi o alvo das críticas, e Lula disse que o povo “está cansado” de ver o presidente mentindo, e voltou a dizer que seria candidato para tirá-lo do cargo:

“Vai ver o jornal, tá lá o filho dele inventando uma fake news. Não há uma única mensagem de paz. É só ódio. Se for necessário para tirar o Bolsonaro que eu seja candidato, não tenham dúvida que serei”, declara.