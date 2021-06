Ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 21:48

A Executiva Nacional do Democratas resolveu, nesta segunda-feira, 14, expulsar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ). O deputado iniciou uma "guerra" com o partido ao se desentender com o presidente nacional da sigla, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.

O atrito teve inicio quando, durante as eleições para presidente da Câmara dos Deputados, a cúpula do partido optou por apoiar Arthur Lira, aliado de Jair Bolsonaro (sem partido), para o cargo, ao invés do aliado do então presidente da Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP).

Maia já havia declarado anteriormente que iria se desligar da legenda por ter se sentido traído. Por outro lado ACM afirma que o DEM não tem nada a ver com a derrota de Baleia Rossi e que o partido não negociou cargos com Bolsonaro para apoiar Lira nas eleições.

Em nota, a Executiva Nacional do partido afirmou que garantiu o direito de defesa à Rodrigo Maia, e que por unanimidade decidiram pela expulsão do parlamentar.

Confira na íntegra:



Nota Oficial



Em reunião realizada nesta segunda-feira (14), a Executiva Nacional do Democratas decidiu expulsar o deputado Rodrigo Maia (RJ) de seu quadro de filiados.



Após garantir o amplo direito de defesa ao parlamentar, os membros da Executiva apreciaram o voto da relatora, deputada Prof. Dorinha.



A comissão nacional, à unanimidade de votos, deliberou pelo cometimento de infração disciplinar, e consequente expulsão do deputado.



Executiva Nacional do Democratas