Marcellus Campêlo, ex-secretário de saúde do Amazonas, presta depoimento à CPI da covid-19. - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 12:24

Durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 nesta terça-feira (15), o ex-secretário de saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, prestou esclarecimentos acerca da crise em Manaus no início do ano. Questionado por Renan Calheiros, Campêlo afirmou que parte dos respiradores enviados pelo governo durante a gestão de Mandetta eram de uso veterinário e tiveram que ser devolvidos.



De acordo com o ex-secretário, foram enviados 80 respiradores na época, dentre os quais 10 eram de uso veterinário. Luiz Henrique Mandetta ficou à frente do Ministério da Saúde até abril de 2020.



Veja o vídeo:

Assista:#CPIdaPandemia #PortaliG pic.twitter.com/UCaOJjF0mt — Jornal O Dia (@jornalodia) June 15, 2021

