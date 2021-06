Prefeitura de SP divulga escalonamento de vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/06/2021 13:38 | Atualizado 18/06/2021 13:56

São Palo - A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 18, o calendário de vacinação completo contra a covid-19 para população até 18 anos sem comorbidades. Assim como ocorreu para a faixa etária entre 50 e 59 anos para evitar aglomerações nos locais de imunização, o escalonamento por idade será mantido. Há ainda as datas previstas para repescagem.

O calendário a partir de 49 anos começa na próxima quarta-feira, dia 23. Nesta sexta-feira, 18, ainda estão sendo imunizadas as pessoas de 52 e 53 anos. No sábado, 19, de 50 e 51 anos. E na segunda-feira, 21, e terça-feira, 22, é a repescagem para quem tem entre 50 e 59 anos, mas não conseguiu comparecer na data para a idade.

A Prefeitura orienta que a pessoa vá ao posto de vacinação no dia indicado para sua idade ou no dia marcado para a repescagem da sua faixa etária. Anteriormente, o município havia divulgado somente intervalos de datas previstas para faixas etárias.

Nesta sexta-feira, também foi liberada a inscrição na fila da "xepa" para pessoas acima de 18 anos mesmo sem comorbidades na capital paulista. O interessado deve ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para passar seus dados e aguardar contato telefônico do posto caso sobre alguma dose no fim do dia. As lactantes sem comorbidades (até dois anos de amamentação) acima de 18 anos têm prioridade na lista.

Confira a seguir como fica o calendário na capital paulista:

- 48 e 49 anos: 23/06

- 46 e 47 anos: 24/06

- 45 anos: 25/06

- Repescagem de 45 a 49 anos: 26/06

- 44 anos: 28/06

- 43 anos: 29/06

- 42 anos: 30/06

- Repescagem de 42 a 44 anos: 3/07

- 41 anos: 5/07

- 40 anos: 8/07

- Repescagem de 40 a 44 anos: 10/07

- 39 anos: 15/07

- Repescagem de 39 a 44 anos: 17/07

- 38 anos: 19/07

- 37 anos: 22/07

- Repescagem de 37 a 39 anos: 24/07

- 36 anos: 26/07

- 35 anos: 28/07

- 34 anos: 30/07

- Repescagem de 34 a 37 anos: 31/07

- 33 anos: 2/08

- 32 anos: 4/08

- Repescagem de 32 a 34 anos: 7/08

- 31 anos: 9/08

- 30 anos: 12/08

- Repescagem de 30 a 33 anos: 14/08

- 29 anos: 16/08

- 28 anos: 19/08

- Repescagem de 28 a 30 anos: 21/08

- 27 anos: 23/08

- 26 anos: 25/08

- Repescagem de 26 a 28 anos: 28/08

- 25 anos: 30/08

- 23 e 24 anos: 1º/09

- Repescagem de 23 a 26 anos: 4/09

- 21 e 22 anos: 6/09

- 20 anos: 9/09

- Repescagem de 23 a 26 anos: 11/09

- 18 e 19 anos: 13/09.