O epidemiologista Pedro Hallal na CPI da Covid nesta quinta-feira, dia 24 - Jefferson Rudy/Agência Senado

O epidemiologista Pedro Hallal na CPI da Covid nesta quinta-feira, dia 24Jefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:20 | Atualizado 24/06/2021 17:39

O epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Pedro Hallal e Marcos Rogério (DEM) trocaram farpas durante os questionamentos do senador governista em sessão da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 nesta quinta-feira, 24.



O senador, em uma de suas falas, questionou como Hallal havia contraído covid-19, dando a entender que o médico tinha ficado doente por não cumprir as medidas de isolamento. Hallal, por sua vez, ironizou Rogério afirmando que não esperava receber as perguntas feitas pelo senador.

Publicidade

"Não esperava que o senhor me fizesse uma pergunta que circula em WhatsApp", retrucou o epidemiologista.



Hallal contestou, ainda, dados levantados por Marcos Rogério sobre o avanço da pandemia nos Estados Unidos. O senador afirmou que o número de óbitos no país comandado por Joe Biden continuou crescendo, mesmo após a entrada do democrata, e somente começou a cair somente após o inicio da vacinação. O médico, então, solicitou que os dados fossem projetados em um infográfico e observou que, após Biden ter assumido o cargo, houve uma relevante queda na curva de casos.

Todo dia um novo 7x1

Publicidade

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) exibiu, mais uma vez, em sua bancada, uma placa com o “número de vidas salvas” na pandemia, fazendo referência aos brasileiros que contraíram a covid-19 e sobreviveram. A atitude do senador gerou revolta por parte de Hallal, que ressaltou que os números não são motivos para comemoração.

"A sensação é que estamos comemorando o gol do Brasil contra a Alemanha. Foi 7x1 o jogo e estamos comemorando 16 milhões de curados", destacou o epidemiologista.

Publicidade

Acompanhe ao vivo: