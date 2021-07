A medida começou a valer nesta quinta-feira - Ascom PMG / Divulgação

Publicado 01/07/2021 12:07 | Atualizado 01/07/2021 12:08

Rio - Aqueles que quiserem escolher o fabricante da vacina contra a covid-19 terão que assinar um documento e voltarão para o final da fila, no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A medida, que começou a valer nesta quinta-feira, foi anunciada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). Na última terça-feira, 29, durante uma transmissão ao vivo, Morando afirmou que 200 pessoas tinham recusado o imunizante no momento da aplicação.

"Você lembra a marca da vacina que você tomou de gripe? Não lembra. Ninguém nunca pediu marca de vacina, porque agora, no meio da maior pandemia da humanidade, a pessoa quer escolher vacina? Não se escolhe vacina. Você vai ser colocado no fim da fila, só vai ser vacinado quando vacinarmos a última pessoa com 18 anos. Ontem, 200 pessoas se recusaram a tomar a vacina", afirmou o prefeito.

Morando reforçou, ainda, que o cidadão que assinar esse termo, só será vacinado depois de todas as pessoas maiores de 18 anos.

"A partir de amanhã, quem se recusar a tomar a vacina que está disponível naquele posto, vai ser submetido um documento para que você assine. Se você se recusar a assinar, duas testemunhas que estão trabalhando assinarão dando fé. Essas pessoas que se recusarem a tomar a vacina no dia, serão submetidas ao fim da campanha de imunização. O que é isso? Você vai tomar a sua vacina quando nós vacinarmos o último adulto de 18 anos. Eu tenho insistido que vacina não é para escolher", concluiu.