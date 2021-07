Luiz Paulo Dominguetti Pereira depõe na CPI da Covid - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Luiz Paulo Dominguetti Pereira depõe na CPI da Covid Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 13:38 | Atualizado 01/07/2021 13:45

O Representante da empresa Davati Medical Supply no Brasil, o empresário Cristiano Alberto Carvalho negou nesta quinta-feira (1) que o áudio do deputado Luis Cláudio Miranda (DEM-DF), divulgado na CPI da Covid por Luiz Paulo Dominguetti Pereira, outro representante da empresa, tratasse da negociação de vacinas, como foi alegado.

Em entrevista ao Globo, Carvalho afirmou que havia recebido o áudio de outra pessoa, não diretamente do deputado e que o conteúdo não se referia a vacinas e sim sobre os negócios dele nos EUA. O representante da Davati Medical Supply completou dizendo que o áudio não tinha nenhuma relação com a empresa e que Dominguetti disse isso na CPI porque quer "aparecer".

Já Dominguetti, que também é representante da Davati, afirmou, na CPI da Covid, que Luis Cláudio Miranda tentou negociar aquisição de vacinas contra a Covid-19 diretamente com a empresa. Dominguetti descreveu telefonemas que teria recebido de pessoas do governo com ofertas de "facilidades" para os contratos de vacinas e que possuía informação de que "parlamentar tentou negociar a busca da vacina diretamente com a Davati.

O áudio teria sido enviado a Dominguetti por Cristiano Alberto Carvalho, representante oficial da Davatti no Brasil, após o depoimento de Miranda na CPI. Segundo o depoente, o áudio foi enviado seguido da mensagem "olha ele lá, porém fazendo o inverso aqui. Confira o momento:

Dominguetti apresenta áudio que mostra Luis Miranda tentando negociar vacinas.



Escute:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/8rtEp35MKS — Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2021

