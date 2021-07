A troca de mensagens entre Márcia e Nathália Queiroz (filha de Fabrício) ocorreu em 24 de outubro de 2019. - Reprodução

A troca de mensagens entre Márcia e Nathália Queiroz (filha de Fabrício) ocorreu em 24 de outubro de 2019.Reprodução

Por iG

Publicado 05/07/2021 09:01

Enquanto esteve escondido na casa de Frederick Wassef - advogado da família do presidente da República - Fabrício Queiroz buscava retornar ao cargo de assessor de Flávio Bolsonaro. A esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, porém, alegou que "o 01, o Jair, não vai deixar". As informações são do portal Uol.



A troca de mensagens entre Márcia e Nathália Queiroz (filha de Fabrício) ocorreu em 24 de outubro de 2019. O mencionado seria o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que não autorizaria o retorno do policial militar reformado ao cargo de assessor do filho.

Márcia chamou Queiroz de "burro" por articular para voltar a trabalhar com Flávio. "É chato. É que ainda não caiu a ficha dele que agora voltar para a política, voltar para o que ele fazia, esquece. Bota anos para ele voltar. Até porque o 01, o Jair [Bolsonaro], não vai deixar. Tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim não caiu essa ficha não. Fazer o quê? Eu tenho que estar do lado dele".