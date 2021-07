"A polarização que está colocada é entre a democracia do Lula e o fascismo do Bolsonaro", diz a legenda da publicação no Twitter. - Reprodução

"A polarização que está colocada é entre a democracia do Lula e o fascismo do Bolsonaro", diz a legenda da publicação no Twitter.Reprodução

Publicado 05/07/2021 11:07 | Atualizado 05/07/2021 11:18

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo, na manhã desta segunda-feira (05), onde menciona Jair Bolsonaro (sem partido) . Nele, o petista se coloca como "a democracia" em um eventual embate com o atual chefe do executivo - tido como "fascista". Veja a publicação:

A polarização que está colocada é entre a democracia do Lula e o fascismo do Bolsonaro. pic.twitter.com/WagI2gtHsD — Lula (@LulaOficial) July 5, 2021

Segundo Lula, não há radicalização "entre dois extremos pois a polarização é entre a democracia e a sociedade civil, representada por mim [Lula] e o fascismo, representado pelo Bolsonaro." O petista destaca que "nunca houve radicalização" ou "baixo nível" em suas disputas contra Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Geraldo Alckmin - embora houvesse polarização.

Embora Lula mencione o presidente Jair Bolsonaro no vídeo, o petista ainda não se posicionou sobre uma possível candidatura para concorrer ao Planalto em 2022.

A publicação ocorre um dia após a fala do presidente que criticou as manifestações que ocorreram no último sábado, 3. De acordo com Bolsonaro, a violência presente nos atos indicam que as reivindicações nunca foram pela "democracia, sempre foi pelo poder".