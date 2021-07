Homem fantasiado de dinossauro se vacina contra a covid - Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 08/07/2021 10:25

Rio - Em Florianópolis (SC), um homem compareceu ao posto de imunização contra covid-19 fantasiado com uma roupa de dinossauro ou, segundo ele, "Bucicassauro" — uma alusão à 'bucica', como cadela é chamada na capital de Santa Catarina. Veja o vídeo:

"O objetivo era injetar um pouco de alegria e descontração na vacinação. Não só incentivar a vacinação, mas também deixar marcado este momento tão importante, o ponto de virada para retorno a normalidade", disse o engenheiro mecânico, que não quis revelar sua identidade.

Mineiro, mas morador de Florianópolis há 26 anos, o homem perguntou aos profissionais de saúde se a fantasia não atrapalharia a imunização. Os funcionários deram o aval e registraram a vacinação do 'bucicassauro' em fotos e vídeos.

"Foi um momento bem inusitado porque ficamos vacinando das 9h às 21h30. Esse momento com o dinossauro foi divertido, descontraiu o nosso trabalho. As pessoas se divertem com a gente e agregam no nosso dia e na nossa experiência", disse Sofia Matos, graduanda em enfermagem da UFSC, presente no momento da imunização.

"Eu não queria dar minha conta pessoal, então na saída da vacinação consegui criar um [perfil em rede social] do Bucicassauro para o pessoal marcar. Se tiver interesse do público, vou tentar produzir mais conteúdo", disse o engenheiro.

Segundo ele, a inspiração para a fantasia surgiu do início da pandemia, quando viralizou nas redes sociais um vídeo de um homem fantasiado de Tiranossauro Rex para colocar o lixo na rua.

"Na minha concepção o "Corona-rex" era o símbolo da loucura do início de pandemia. Bucicassauro vacinado seria a esperança de retorno da normalidade", afirmou.