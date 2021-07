Francieli Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), depõe na CPI da Covid, nesta quinta-feira, dia 8 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Francieli Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), depõe na CPI da Covid, nesta quinta-feira, dia 8Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:36 | Atualizado 08/07/2021 12:24





“O PNI sabia muito bem o que deveria fazer. Sempre soube. É assessorado pelos conselhos, pelas sociedades científicas e pelos maiores especialistas brasileiros na área de vacinação”, disse Francieli.



“Há que se considerar que o PNI, estando sob qualquer coordenação, não consegue fazer uma campanha exitosa sem vacinas e sem comunicação”, complementou. Veja:



Ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações diz que faltou ao PNI quantitativo de vacinas e comunicação adequada.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia

Ainda durante o discurso inicial, a servidora detalhou sua carreira na área da saúde e exaltou a ciência, condenando a falta de apoio recebida por esses profissionais.



“Em toda essa trajetória, o que mais me orgulha é ser servidora pública, porque é um trabalho nobre, muitas vezes de pouco reconhecimento e, neste último ano, de nenhum reconhecimento, mas que salva muitas vidas”, afirmou.



Acompanhe ao vivo

Nota técnica

A ex-coordenadora do PNI afirmou que os técnicos do órgão produziram uma nota técnica, no dia 19 de junho de 2020, alertando para a necessidade de imunização da população, ainda em um cenário de incerteza na pandemia do novo coronavírus. O documento teria sido encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Na ocasião, o general Eduardo Pazuello chefiava interinamente a pasta.



De acordo com a ex-coordenadora, que presta depoimento à CPI da Covid, os técnicos projetaram um cenário de campanha imunização no País como forma de controlar a doença. "A gente precisaria, para a questão de controlar a transmissão, uma quantidade em torno de 55% de cobertura vacinal, que poderia variar até 95%", relatou. Considerando uma provável escassez de produtos no mercado internacional, ela revelou que a nota técnica considerou o cenário de vacinação dos grupos prioritários, iniciando pelas populações vulneráveis.



Francieli pediu demissão do cargo no último 30 de junho e foi formalmente exonerada da função onte, conforme falou à CPI. Aos senadores, ela afirmou que o PNI comunicou que seria "importante" o governo comprar as vacinas Coronavac e Pfizer. O presidente Jair Bolsonaro é alvo da CPI por ter suspendido as negociações para compra da Coronovac e ignorado as várias ofertas da Pfizer feitas no ano passado.

*Com informações do Estadão Conteúdo