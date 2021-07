Francieli Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), depõe na CPI da Covid, nesta quinta-feira, dia 8 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Francieli Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), depõe na CPI da Covid, nesta quinta-feira, dia 8Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:37 | Atualizado 08/07/2021 12:35

Brasília - Em depoimento à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid nesta quinta-feira, 8, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde Francieli Fantinato afirmou que saiu do cargo devido à "politização da vacinação pelo líder da nação (presidente Jair Bolsonaro)".

"A vacinação é uma evidência muito forte de que tem resultado. Quando começa a se tratar o tema em relação à vacinação, onde se coloca em dúvida essa prática, tendo o aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), tendo o aval em relação aos estudos, isso pode trazer prejuízos para a campanha de vacinação", disse Fantinato. Assista:

Ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações diz que saiu do cargo por politização da vacinação



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/ymWnjhb8LS — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2021

Publicidade

Fantinato também afirmou que as atitudes de Bolsonaro contra a imunização teriam atrapalhado o PNI. "Eu, enquanto coordenadora do programa de vacinação, eu preciso de apoio que seja favorável à fala em relação à vacinação. Então, quando o líder da nação não fala favorável, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos", declarou. E acrescentou: "Eu, enquanto coordenadora, precisava que a gente tivesse um direcionamento único".

Além disso, ela afirmou sobre o posicionamento do presidente Bolsonaro em relação ao descrédito que ele promove sobre a garantia da eficácia da vacinação. "Quando os resultados apontam de forma favorável que aquilo pode trazer um resultado para a população, ter uma politização do assunto por meio do líder da nação que traz elementos que muitas vezes colocam em dúvida. Qualquer pessoa que fale contrário à vacinação vai trazer dúvidas à população brasileira, então há necessidade de se ter comunicação única, seja de qualquer cidadão de qualquer escalão", disse ela.

Franciele Fantinato diz que atitudes do presidente da República teriam atrapalhado o PNI.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/uDGo1lBybX — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2021

Publicidade

Acompanhe a sessão ao vivo:

Publicidade

Saída do cargo

"Pela politização do assunto em relação à vacinação, decidi seguir meus planos pessoais", disse. Franciele pediu demissão do cargo no último 30 de junho, conforme antecipou o Broadcast Político, mas, segundo ela, só ontem recebeu formalmente sua exoneração da função.

Publicidade

Francieli apresentou seu currículo e destacou que ocupou funções no Ministério da Saúde pelo perfil técnico, e não por indicação política. Enfermeira, ela está entre os nomes investigados pela comissão. Francieli se recusou a prestar o compromisso de dizer a verdade, amparada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).