Brasil supera marca de 110 milhões de doses de vacinas Covid-19 aplicadas - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Brasil supera marca de 110 milhões de doses de vacinas Covid-19 aplicadasFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 13:07

O Brasil ultrapassou a marca de 110 milhões de doses de vacinas aplicadas na população. Com esse número, mais da metade da população vacinável já recebeu pelo menos uma dose do imunizante, ou seja, mais de 80 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina Covid-19.

No Brasil, considera-se público vacinável pessoas maiores de 18 anos, o que corresponde a cerca de 160 milhões de brasileiros. O Ministério da Saúde distribuiu mais 143 milhões de doses de vacinas Covid-19 para estados e Distrito Federal, possibilitando a imunização de 100% dos grupos prioritários da campanha, com pelo menos uma dose da vacina.

Publicidade

Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a marca atingida vai além dos números. “Os efeitos da nossa campanha de vacinação podem ser percebidos na redução de óbitos e de internações decorrentes da doença. Estamos no caminho certo para salvar cada vez mais vidas”, afirmou.

Queiroga também ressaltou a importância de que a população complete o esquema vacinal com as duas doses dos imunizantes, quando necessário. “A melhor vacina é aquela aplicada no braço do brasileiro. E, para que ela tenha o efeito desejado, é preciso que a pessoa vá até o local de vacinação no prazo correto e tome a segunda dose. Só assim a imunização estará completa”, reforçou.

Publicidade

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (7/7) campanha para incentivar a vacinação com a segunda dose do imunizante. Entre as vacinas liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para serem aplicadas no Brasil, deve-se tomar a 2ª dose dos imunizantes da AstraZeneca/Fiocruz, da Pfizer/BioNTech e da Coronavac/Butantan. Apenas a Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson, é dose única.

Em julho, a previsão é que o Ministério da Saúde receba dos laboratórios contratados mais de 41 milhões de doses de vacinas Covid-19.