"Obrigado por alegrar meu domingo", disse o senador ao padre.Reprodução Twitter @pejulio

Por iG

Publicado 11/07/2021 15:37

O padre Julio Lancellotti fez uma saudação ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-SP) em missa celebrada neste domingo, 11, na paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo. O líder religioso chamou o vice-presidente da CPI da Covid de "irmão de luta".



"Queria mandar uma saudação muito especial, com muito afeto, ao senador Randolfe Rodrigues. Senador do Brasil, nosso afeto a você, meu irmão, irmão de fé, irmão de caminhada, irmão de luta", disse Padre Julio logo no início da celebração, que foi transmitida ao vivo pelo Youtube.

"Você tem o seu estado, o Amapá, mas você é o senador do Brasil. Randolfe, nosso afeto para você, nosso carinho e solidariedade. Lute, que nós lutamos junto com você", continuou.



No Twitter, Randolfe agradeceu as palavras. "Querido Padre Julio, é uma honra receber essas palavras do senhor, homem de Deus, exemplo de luta e amor, que dedica a vida aos mais pobres. A forma que encontro de retribuir esse afeto é multiplicando teus ensinamentos. Obrigado por alegrar meu domingo", escreveu.

Abaixo, confira o momento da homenagem: