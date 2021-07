A vítima chegou a ser socorrida por bombeiros militares, mas não resistiu - Reprodução da Internet

Por iG

Publicado 11/07/2021 17:27

Na manhã deste domingo, 11, um homem de 53 anos morreu em Brasília após ter sido atacado por um enxame de abelhas. Ele recebeu diversas ferroadas e sofreu um choque anafilático que causou uma parada cardiorrespiratória. A colmeia ficava em uma hidrante da região.



Segundo testemunhas, o cachorro da vítima estava acorrentado próximo ao hidrante, no portão da casa, que fica no bairro de Samambaia do Sul. As abelhas começaram a atacar o cão, o homem tentou salvá-lo e acabou sendo alvo. Ele chegou a ser socorrido por bombeiros militares, mas não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes chegaram ao local já havia três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com uma equipe médica que tentava a ressuscitação cardiopulmonar na vítima. A tentativa foi feita por 40 minutos e, por fim, o óbito atestado pelo Samu. O quintal da casa ficou repleto de abelhas mortas.



Conforme informações do Metrópoles, moradores da quadra QR110 estão revoltados e dizem que a tragédia poderia ter sido evitada. A vizinhança já havia alertado as autoridades sobre um enxame de abelhas em um hidrante na região

Equipes também foram acionadas para controlar os insetos. A colmeia foi localizada dentro de um caixa de hidrante, cerca de 60 metros de onde a vítima se encontrava. Um pedaço de madeira foi encontrado dentro do orifício por onde as abelhas acessam a caixa de hidrante.



Após a tragédia, o local foi isolado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O controle e captura dos insetos serão realizados a noite, período em que toda a colmeia se encontra reunida e costuma ser menos agressiva.