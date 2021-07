Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) - Pedro França/Agência Senado

Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM)Pedro França/Agência Senado

Publicado 14/07/2021 12:13 | Atualizado 14/07/2021 12:37

Brasília - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), anunciou, nesta quarta-feira, 14, que o depoimento do sócio da Precisa Medicamentos Francisco Maximiano será adiado para agosto. A oitiva estava marcada esta quarta-feira, mas, segundo Aziz, em razão do número de senadores inscritos na fila de perguntas para a diretoria-executiva da Precisa, Emanuela Medrades, não haveria tempo para ouvir o executivo.

Acompanhe a sessão ao vivo:

"Nós ouviremos hoje a senhora Emanuela e marcaremos para agosto a vinda do senhor Maximiano para ser ouvido. Não há como ouvirmos as duas pessoas hoje, até porque o número de inscritos é muito grande. Então, vou comunicar aos advogados também que só ouviremos o Maximiano em agosto", afirmou o presidente da CPI.

Caso Covaxin

Em junho, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que o governo federal comprou a vacina Covaxin por um preço 1.000% maior do que, seis meses antes, era estimado pela própria fabricante. Telegrama sigiloso da embaixada brasileira em Nova Délhi, de agosto do ano passado, ao qual a reportagem teve acesso, informava que o imunizante produzido pela Bharat Biotech tinha o preço avaliado em 100 rúpias (US$ 1,34 a dose). Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde pagou US$ 15 por unidade (R$ 80,70, na cotação da época) - a mais cara dos seis imunizantes comprados até agora.

Ao contrário dos demais fármacos, negociados diretamente com seus fabricantes (no país ou no exterior), a compra da Covaxin pelo Brasil foi intermediada pela Precisa Medicamentos. A empresa virou alvo da Comissão de Inquérito Parlamentar, que passou a investigar supostas irregularidades no processo de aquisição da vacina indiana.

*Com informações do Estadão Conteúdo