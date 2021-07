Diretora-executiva da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, depõe na CPI da Covid - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 14/07/2021 11:20 | Atualizado 14/07/2021 11:47

Brasília - CPI da Covid ouve, nesta quarta-feira, 14, a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, acerca das negociações para aquisição da vacina indiana Covaxin. Durante inquirição, o relator Renan Calheiro (MDB-AL) questionou a depoente acerca do alto preço do imunizantes indiano; em resposta, Medrades afirmou que o preço é definido pela Barath Biontech e que ela teria trabalhado diretamente junto à companhia para tentar reduzir o preço. A oitiva acontece um dia depois da data prevista, após a depoente se recusar a responder questionamentos feitos pelos senadores.



Após questionamento de Calheiros acerca do posicionamento do Ministério da Saúde em relação ao preço da Covaxin, Medrades afirmou que a pasta teria “por diversas vezes” tentado negociar os custos. Em seguida, o relator também indagou o motivo para a dose do imunizante indiano ser 50% mais cara do que as outras adquiridas pelo ministério.



“Por que o preço da Covaxin é 50% mais alto do que o das outras vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde, como a Pfizer e a Coronavac”, inquiriu Renan. Confira:



Emanuela Medrades diz que trabalhou para diminuição do valor da vacina e que a política de preços era definido pela Bharat Biotech.



Assista:



Em resposta, a depoente afirmou que a política de preços é de responsabilidade integral da Bharat Biontech, mas que ocorreram negociações e pedidos, inclusive do Ministério da Saúde, para tentar reduzir esses custos.



“A política de precificação da Covaxin é 100% da Bharat Biontech. A Precisa não atua na precificação. O que nós fizemos, e o que estava ao nosso alcance, foi tentar o tempo todo reduzir esses custos”, respondeu Medrades.

Negociações com o ministério

A CPI apura um suposto esquema de investigação no governo do presidente Jair Bolsonaro envolvendo a Covaxin. Uma das controvérsias é o preço do imunizante, que passou de US$ 10 para US$ 15 por dose após o Ministério da Saúde dar início às negociações.

De acordo com ela, a agilidade do Ministério da Saúde em fechar o contrato para a compra da vacina, em fevereiro, ocorreu porque a empresa aceitou todas as condições estabelecidas pela pasta.



A atuação da Precisa e o empenho de R$ 1,6 bilhão em nome da empresa brasileira, e não da companhia indiana, são apontados como fatos suspeitos na compra. Ao ser questionada sobre o contrato, a diretora argumentou que a legislação brasileira obriga empresas internacionais que não estão estabelecidas no País a ter um representante nacional.



Ela confirmou que o valor das doses estabelecidos foi de US$ 15, mas se negou a responder qual é a parcela da Precisa no recebimento. A diretora relatou que a negociação entre a Precisa e a Barath Biontech começou em junho de 2020.



No depoimento, a representante justificou o empenho de R$ 1,6 bilhão para o envio das primeiras doses, feito e nome da Precisa, e não do fabricante na Índia. "Isso é normal. As empresas que representam, geralmente, geralmente não, sempre o empenho é emitido para aqueles que estão representando", declarou. "O empenho é para a Precisa, mas o pagamento é lá fora "



Ela atribuiu para si a iniciativa de procurar o Ministério da Saúde para viabilizar a oferta de doses da Covaxin. A primeira reunião com a Secretaria de Vigilância em Saúde, afirmou, ocorreu no dia 3 de novembro de 2020. "Foi uma iniciativa, inclusive minha, a partir do momento que tínhamos uma vacina bastante potencial", declarou. O contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro, totalizando 114 dias de negociação.

Além de Emanuela Medrades, Francisco Maximiano, sócio proprietário da empresa Precisa Medicamentos, também está previsto para depor na CPI da Covid nesta quarta-feira.

*Com informações do Estadão

Acompanhe ao vivo