Representante brasileiro da empresa Davati Medical Supply, Cristiano Alberto Carvalho, na CPI da Covid, 15 - Pedro França/Agência Senado

Publicado 15/07/2021 13:26

O representante comercial da empresa Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho, afirmou na CPI da Covid, nesta quinta-feira, 15, que não tem conhecimento de como a empresa conseguiria acesso às doses da vacina da AstraZeneca que a própria oferecia para o ministério da Saúde.

A afirmativa foi feita após questionamento do senador e relator da comissão Renan Calheiros (MDB-AL), que reforçou dizendo que o objetivo da Comissão não é o de investigar a relação da Davati com a AstraZeneca. Confira o momento:

Cristiano Alberto Carvalho disse que não sabe como a Davati teria acesso às doses da vacina da AstraZeneca que oferecia para o ministério da Saúde.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/mKZWQjDVQo — Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2021

"Eu acredito que estou nesse turbilhão por causa de colocações mal feitas pelo Dominguetti na comissão há 15 dias. E há 15 dias a própria Davati não consegue, ou não quer, dar essas explicações", disse o depoente.

"Qualquer coisa que eu for falar em nome da Davati e seus fornecedores eu vou estar faltando com a verdade com os senhores porque eu não tenho acesso a essa informação", concluiu Carvalho.

O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (REDE-AP), perguntou se caberia ao Reverendo Amilton Gomes levar o policial militar Luiz Paulo Dominguetti para intermediar as negociações entre a Davati e o Ministério da Saúde. Carvalho entrou em defesa de Dominguetti e afirmou que o policial é uma pessoa simples e "incapaz" de negociar com os altos escalões de pastas da República.

Cristiano Alberto Carvalho disse que reverendo Amilton teria sido o intermediário com o ministério da Saúde.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/gAKfyJ5lM9 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2021

"Pelo pouco que eu conheço o Dominguetti, ele é uma pessoa do bem e muito simples. Eu acredito que só possa ter sido através do Reverendo Amilton. Não consigo acreditar que um cabo da PM de Minas Gerais buscando ganhar algum dinheiro e a sobrevivência da sua família tenha chegado a tão altos escalões da República", disse o representante da Davati.

