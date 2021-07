Eduardo Pazuello, ministro da saúde - José Dias/ PR

Eduardo Pazuello, ministro da saúdeJosé Dias/ PR

Publicado 16/07/2021 15:20 | Atualizado 16/07/2021 15:23

Brasília - O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve um encontro com empresários para negociar a compra de 30 milhões de doses da coronavac pelo triplo do preço. As informações foram reveladas pela Folha de São Paulo, nesta sexta-feira.

De acordo com o jornal, a negociação ocorreu no dia 11 de março e teve seu desfecho registrado em um vídeo gravado no celular de um participantes da reunião.

Publicidade

Os empresários representariam a World Brands, uma empresa de Santa Catarina da área de comércio exterior, que ofereceram cada dose do imunizante por US$ 28. O valor é maior do que o anunciado pelo governo: dois meses antes o Executivo divulgou a aquisição de 100 milhões de doses da coronavac pelo preço de US$10.

Ainda segundo o períodico, a participação de Pazuello na reunião não consta em sua agenda oficial, além de contradizer seu depoimento à CPI da Covid.