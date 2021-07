Criança recém nascida encontrada em árvore com cordão umbilical - Reprodução

Publicado 20/07/2021 12:25 | Atualizado 20/07/2021 12:26

Rio - Uma bebê recém nascida foi encontrada debaixo de uma árvore em Goiânia, nesta terça-feira, 20. Ela estava sem roupas e ainda com cordão umbilical, segundo o tenente da Polícia Militar Pablo Azedias. As informações são do G1.

A criança foi encontrada por uma moradora do bairro Jardins do Cerrado I por volta de 5h20 desta manhã, que imediatamente chamou a polícia. "Uma moça que a encontrou enquanto ia para o serviço, a pé. A gente foi lá, o bebê estava bem gelado, colocamos na viatura e ligamos o aquecedor", disse o tenente.

A criança mede 44 cm e pesa 2,240 kg, segundo informou, em nota, o Hospital Estadual Materno-Infantil (HMI). Segundo a unidade médica, ela segue internada recebendo os cuidados necessários e passa bem.

"A recém-nascida passará por exames. Ainda não há previsão de alta. O Conselho Tutelar foi acionado para o acompanhamento do caso".