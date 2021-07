Embaixador dos EUA e ministro da Saúde durante o recebimento de 3 milhões de doses da vacina Janssen contra a covid-19, em junho, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em SP - Divulgação

Publicado 21/07/2021 16:15

Brasília - O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, afirmou que o país avalia novas doações de vacinas contra a covid-19 e o Brasil está incluído na lista para o recebimento de lotes.

A declaração foi dada nesta quarta-feira, 21, para jornalistas após o encontro de Chapman com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele disse que o governo do presidente Joe Biden avalia a nova remessa de imunizantes.

"Ficamos muito contentes com a doação de 3 milhões de doses da Janssen que o presidente Biden prometeu. Agora, em Washington, estão analisando a possibilidade de mais doações para o mundo e o Brasil está nessa conversa", disse o embaixador estadunidense.

Entretanto, o diplomata não informou a quantidade de doses e nem a previsão de quando esse novo lote deve vir ao Brasil. No mês passado, o Brasil recebeu 3 milhões de doses da vacina da Janssen, de aplicação de dose única, contra a Covid-19. Como doação feita pelos EUA, as vacinas foram recebidas pelo embaixador e pelo ministro da Saúde no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo.

Sobre a conversa com o ministro da Saúde, o embaixador elogiou os encontros com Queiroga. “Sempre temos uma ótima conversa, era a minha visita de despedida para o ministro”.

Em junho, o embaixador anunciou a sua aposentadoria e deve deixar o Brasil em poucos dias. Chapman trabalhou no Brasil durante um ano e meio.

