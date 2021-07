Partida entre San Diego Padres e Washington Nationals foi interrompida depois dos tiros e será retomada neste domingo - Reprodução Instagram

Partida entre San Diego Padres e Washington Nationals foi interrompida depois dos tiros e será retomada neste domingo Reprodução Instagram

Publicado 18/07/2021 08:22 | Atualizado 18/07/2021 10:16

Estados Unidos - Três pessoas foram baleadas no sábado (17) do lado de fora de um estádio de beisebol com milhares de espectadores na capital dos Estados Unidos, o que fez com que o jogo fosse interrompido abruptamente e os espectadores abandonassem o local.



A polícia informou inicialmente no Twitter que quatro pessoas foram feridas pelos disparos, mas segundo responsável da polícia de Washington, Ashan Benedict, afirmou depois que havia três feridos no incidente.



Segundo Benedict, dois dos feridos estavam em um dos veículos envolvidos no tiroteio. A terceira vítima é uma mulher que passava na calçada do lado de fora do estádio, onde assistiu ao jogo.

"Em nenhum momento durante este incidente as pessoas dentro do estádio vendo o jogo estiveram em algum tipo de perigo. Não é um incidente de atirador ativo. Tudo aconteceu do lado de fora do estádio", disse Benedict à imprensa.



Publicidade

Ele acrescentou que a mulher "deve ficar bem".



Jornalistas da AFP que estavam no jogo observaram que alguns espectadores correram para as saídas do estádio depois de ouvirem os tiros, enquanto outros permaneceram em seus assentos devido à insistência inicial do locutor.

Publicidade

Fans were evacuated from Nationals Park Saturday night after a shooting occurred outside the stadium. Footage shows people rushing to leave the stadium, and the game has been suspended. https://t.co/HE4P1BXHsj pic.twitter.com/Pv0mRYiDqX — CBS News (@CBSNews) July 18, 2021

As luzes de vários carros da polícia iluminavam a rua e sirenes soaram enquanto a multidão que assistia à partida entre os Washington Nationals e os San Diego Padres era convidada a se retirar do estádio, no bairro de Navy Yard do sul de Washington, DC.



A polícia afirmou que o incidente "está sendo investigado", mas que "parece que não há uma ameaça em andamento neste momento". Em vídeos do jogos publicados nas redes sociais, vários tiros de armas automáticas podiam ser ouvidos claramente.As luzes de vários carros da polícia iluminavam a rua e sirenes soaram enquanto a multidão que assistia à partida entre os Washington Nationals e os San Diego Padres era convidada a se retirar do estádio, no bairro de Navy Yard do sul de Washington, DC.A polícia afirmou que o incidente "está sendo investigado", mas que "parece que não há uma ameaça em andamento neste momento".



— Jalen Drummond (@jalen_drummond) July 18, 2021

O jornal The Washington Post informou, citando a polícia, que um homem foi atingido por um tiro na perna e uma mulher nas costas, e que suas vidas não correm perigo.

Inicialmente, informou no Twitter "que duas pessoas foram baleadas do lado de fora do Nationals Park", mas depois acrescentou, na mesma rede social, que "duas vítimas adicionais associadas a este incidente foram a hospitais da região para receberem tratamento por lesões de bala".O jornal The Washington Post informou, citando a polícia, que um homem foi atingido por um tiro na perna e uma mulher nas costas, e que suas vidas não correm perigo.

Publicidade

O estado de saúde do terceiro ferido não foi informado imediatamente.



Um cruzamento próximo ao Portão da Terceira Base, onde ocorreu o tiroteio, foi fechado pela polícia.



Minutos depois do incidente, a conta oficial dos Washington Nationals tuitou que "foi informada de um tiroteio do lado de fora do Portão da Terceira Base no Nationals Park" e recomendou aos torcedores que abandonassem o estádio.



Os jogadores saíram correndo do campo quando ouviram os tiros e o jogo foi interrompido no sexto episódio, com vitória parcial dos Padres 8-4. A partida deve ser retomada neste domingo.

Mais de 100 pessoas foram assassinadas em Washington este ano, muitas delas por armas de fogo.



A polícia ofereceu no sábado uma recompensa de 60.000 dólares para identificar a pessoa que matou a tiros uma menina de seis anos que brincava com uma patinete no sudeste de Washington.



Os Estados Unidos têm uma história dolorosa de violência com armas de fogo em escolas, escritórios e shoppings.