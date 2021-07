Sajid Javid - AFP

Publicado 17/07/2021 13:22

Inglaterra - O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, anunciou neste sábado que deu positivo em um teste de detecção de covid-19, dois dias antes do levantamento de quase todas as restrições na Inglaterra, um desconfinamento que preocupa devido ao surto de casos relacionados à variante Delta.

"Me senti um pouco mal nesta noite, então fiz um teste de antígeno hoje de manhã e o resultado foi positivo. Agora estou isolado em casa com a minha família até que consiga o resultado de um teste PCR", explicou Sajid Javid em um vídeo publicado no Twitter.

Javid está completamente vacinado e afirma que seus sintomas são "muito leves".

O país registrou 50.000 casos diários de covid na sexta-feira, algo nunca visto desde janeiro.