Publicado 17/07/2021 15:46

Argentina - Um total de 3,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 chegou à Argentina na madrugada deste sábado vindo dos Estados Unidos. As vacinas da farmacêutica Moderna chegaram em dois voos quase simultâneos nesta que é até hoje a maior doação de vacinas na região, informaram as autoridades argentinas.

"É a doação mais importante que já foi feita na região", disse o chefe do gabinete argentino Santiago Cafiero. Ele afirmou que, com a doação, foi possível atingir "36,5 milhões de vacinas no território argentino". O país sul-americano registra mais de 4,7 milhões de infectados e mais de 101 mil mortos em virtude da covid-19, de acordo com os últimos números oficiais.

A Argentina vacinou 21,6 milhões de pessoas com a primeira dose e quase 5,3 milhões de pessoas com duas doses, em uma população de 45 milhões de habitantes.